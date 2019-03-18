بالثلاثة.. سان جيرمان يعاقب مرسيليا

قدم أنخيل دي ماريا أداء شبه مثالي، فسجل هدفين وصنع آخر ليفوز باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم 3-1 على أولمبيك مرسيليا.

وسبب اللاعب الأرجنتيني متاعب لدفاع الفريق الزائر طيلة المباراة، وأضاف هدفيه إلى الهدف الافتتاحي الذي سجله كيليان مبابي ليرفع باريس

سان جيرمان رصيده إلى 77 نقطة من 28 مباراة.

وتعادل مرسيليا، غريم باريس سان جيرمان التقليدي، عن طريق فالير جيرمان بعد ثوان من انطلاق الشوط الثاني ويحتل المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 29 مباراة.

وطُرد ستيف مانداندا حارس مرسيليا بعد 62 دقيقة بسبب لمس الكرة باليد خارج منطقة الجزاء.

وفي وقت سابق الأحد، فاز أولمبيك ليون صاحب المركز الثالث 3-2 على مونبلييه ليصبح على بعد أربع نقاط من ليل الذي تعرض لهزيمة مفاجئة 1-صفر بملعبه أمام موناكو يوم الجمعة ويتأخر الآن بفارق 20 نقطة وراء باريس سان جيرمان كما لعب مباراة أكثر من منافسه.