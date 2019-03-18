علي محمد علي دافع عن مدرسة إمام والشربيني فأثار غضب الطيب

كسب المعلق الرياضي المصري المخضرم “علي محمد علي” إشادات واسعة من جانب جمهور الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك، منذ أول أمس السبت، بفضل الأداء المهني المتميز الذي قدمه خلال تعليقه بقناة بي إن سبورتس القطرية على مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري في ختام دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث علي محمد علي باحترافية عالية دون ذكر أسماء خلال تعليقه على المباراة “عن القواعد المهنية للتعليق”، والتي يتجاهلها بعض المعلقين، قائلاً “يجب على المعلق أن يعطي كل شخص حقه، فلا يصح أن يكذب المعلق ويزور التاريخ”.

ولم تعجب تلك النصائح زميله في بي إن سبورتس “أحمد الطيب”، حيث كان ولا يزال أشهر معلق متهم من قبل الجماهير المصرية بالكذب والاستفزاز وتزوير التاريخ خلال تعليقه على مباريات سابقة للأهلي، وهذا ما أشعره وكأن كلام علي محمد علي موجه له!.

ورد الطيب على ما قاله علي محمد علي، قائلاً في تويتر “مبروك للأهلي وجماهيره، تأهل متوقع وعقبال الزمالك، وفرحة جماهيره اليوم، وبرافو وشكرًا: علي محمد علي، وجّه نصيحة للمعلقين مهمة جدًا، وفي وقتها تمامًا، بعدم الكذب، برااااااافو”.

ويُمثل علي محمد علي بالنسبة للجمهور المصري، آخر عناقيد مدرسة حمادة إمام وميمي الشربيني، التي تعتمد على دقة المعلومة وانتقاء الألفاظ السليمة، بالإضافة للوصف التفصيلي للمباريات دون الخروج عن النص.

Advertisements

وهذا ما يظهره في كل مباراة سواء عالمية أو محلية أو عربية عربية، لكنه أراد إيصال رسالة لكل معلق رياضي، تتعلق بالصدق والمهنية، الأمر الذي أغضب زميله في بي إن سبورتس “أحمد الطيب” والذي خرج عن شعوره وقام بالرد عبر السوشيال ميديا بمد كلمة مثل “برافو” واستخدام إيماءة (إيموجي) وتعليقه على عبارة “الكذب”.

والمثير أن أحمد الطيب في نفس توقيت مباراة الأهلي والساورة، كان يعلق على مباراة بين ريال مدريد وسلتا فيجو، حيث أختير للتعليق على عودة زين الدين زيدان لتدريب النادي الملكي.

وتفاعل علي محمد علي بكل وجدانه ومشاعره مع كل هدف من الأهداف الثلاثة التي سجلها نجوم الأهلي على ملعب برج العرب في مرمى شبيبة الساورة، قبل أن يُعبر عن فرحته الصادقة بعبور رفاق علي معلول إلى الدور ربع النهائي للبطولة للموسم الثالث على التوالي.

ومن المعروف أن ميول وتشجيع علي محمد علي للغريم التقليدي للأهلي في مصر (الزمالك)، حيث كان كاتبًا في الجريدة الخاصة بالنادي الأبيض قبل سنوات من انضمامه لقناة الجزيرة الرياضية (بي إن سبورتس حاليًا).

ويصر علي محمد، على الإلتزام التام بالقواعد المهنية للتعليق الرياضي منذ انضمامه لقناة الجزيرة الرياضية عام 2003، الأمر الذي جعل إدارة القناة تضع ثقتها فيه باختيار المعلقين لفترة ليست بالقصيرة قبل أن يُكلف بالإشراف على المشاركين في برنامج مشروع معلق عامي 2007 و2008، وهي أدوار لم يلعبها أحمد الطيب خلال مسيرته كمعلق رياضي مع قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية أو الكأس القطرية ثم مع بي إن سبورتس.

والتالي تغريدة توضح ردود أفعال الجمهور المصري على ما قاله علي محمد علي