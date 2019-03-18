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فيديو اقتصادي يوضح حجم انفاق الأندية من 1992 حتى 2019

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كشف فيديو اقتصادي عن تصدر نادي مانشستر سيتي للائحة أكثر أندية العالم انفاقًا على صفقات الميركاتو الصيفي والميركاتو الشتوي بالإضافة إلى فاتورة رواتب اللاعبين والمدربين، في الفترة من 1992 إلى 2019.

وتصدر الثلاثي وميلان ويوفنتوس لتلك اللائحة في السنوات الأولى من حقبة التسعينيات، وهو ما أثر بالإيجاب عليهم في المنافسات القارية، حيث ترشح برشلونة لنهائي كأس الكؤوس الأوروبية أمام مانشستر يونايتد عام 1991 وترشح في العام التالي لنهائي أمام سامبدوريا.

واستطاع يوفنتوس التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1996 والتأهل للمباراة النهائية في نسختي 1997 و1998، كما تُوج ميلان بالبطولة ثلاث مرات وخسر النهائي مرة.

ولم يكن لأندية إنجلترا أي وجود في البداية لكن الفيديو يوضح دخولهم مع مرور الوقت في لعبة الانفاق ببذخ على الصفقات والرواتب السنوية للاعبين والمدربين.

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ومع حلول عام 2019 تربعت ثلاث أندية إنجليزية على عرش الأندية الأكثر انفاقًا في العالم، وكان المركز الأول من نصيب فريق جوزيب جوارديولا مانشستر سيتي بـ 1.34 مليار يورو.

أكثر الأندية انفاقًا في السوق بالفترة من 1991 حتى 2019 (صور: 101Greatgoal)
أكثر الأندية انفاقًا في السوق بالفترة من 1991 حتى 2019 (صور: 101Greatgoal)

وجاء في المركز الثاني بـ 1.1 مليار يورو، ثم مانشستر يونايتد في المركز الثالث بـ 1.08 مليار يورو، وتراجع إلى المركز الرابع بـ 990.8 ألف يورو، ثم برشلونة في المركز الخامس بـ 990.6 ألف يورو.

ويتذيل فريق النجم المصري محمد صلاح “” لائحة الـ 10 الأوائل بـ 638.09 يورو، بفارق ضئيل عن يوفنتوس التاسع وميلان الثامن.

وكان نادي الإنتر الإيطالي أكثر ناد استطاع الاحتفاظ بالقمة، حيث ظل في المركز الأول من عام 1997 حتى 2005، وبعدها خطف منه تشيلسي المركز الأول بسبب حجم الانفاق الكبير لرجل الأعمال صاحب شركات البترول الروسية رومان أبراموفيتش”.

حجم انفاق الإنتر عام 1999

حجم أنفاق الإنتر من 1992 حتى 2005
حجم أنفاق الإنتر من 1992 حتى 2005

شاهد الفيديو

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