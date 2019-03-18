رياضة | بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد التعادل أمام نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد التعادل أمام نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، القادمة من الجزائر، بعد خوض مباراة نصر حسين داي.

وقامت جماهير الزمالك باستقبال بعثة الفريق في مطار القاهرة، واحتفلت معهم بالتأهل لدور الثمانية.

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وكان الزمالك قد تعادل مع الفريق الجزائري بدون أهداف في المباراة التي أقيمت في ختام الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بطولة الكونفدرالية الأفريقية ، بتصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.