رياضة | ثيم يهزم فيدرر ويتوج بطلا لبطولة إنديان ويلز للتنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثيم يهزم فيدرر ويتوج بطلا لبطولة إنديان ويلز للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق اللاعب النمساوي دومينيك ثيم المصنف الثامن عالميا لقب فردي الرجال في منافسات بطولة إنديان ويلز للتنس الأساتذة ذات الـ 1000 نقطة ، في المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وتمكن ثيم من تحقيق لقب البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية ، بعدما تغلب على السويسري روجر فيدرر المصنف الرابع بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 3-6 و 6-3 و 7-6.

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وحقق ثيم لقبه الأول في بطولات الأساتذة ، ليصبح سابع لاعب يفوز بلقب ماسترز للمرة الأولى في مسيرته منذ بطولة روما عام 2017.