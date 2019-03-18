رياضة | برايتون يصطدم بالمان سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برايتون يصطدم بالمان سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن وقوع فريق مانشستر سيتي في مواجهة برايتون، بينما يلعب وولفرهامبتون مع واتفورد.

وكان برايتون قد بلغ الدور نصف النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوز 5-4 بركلات الترجيح على ميلوول الأحد، بعدما بدأ عودته قبل دقيقتين من النهاية ليتعادل 2-2.

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وأطاح مدافع ميلوول، جيك كوبر، بركلات الترجيح السادسة فوق العارضة بعدما سدد غلين موراي مهاجم برايتون في العارضة، وتصدى ماترايان لركلة من مالون روميو لاعب ميلوول.

وهذه هي أول مرة يصل فيها برايتون إلى الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد منذ عام 1983، لكنه أمام مهمة صعبة جدا بمواجهة مانشستر سيتي في نصف النهائي.