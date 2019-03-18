رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات يوم الأحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات يوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح في تحقيق الفوز على فريق فولهام، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتقى الريدز إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا، بعد هذا الفوز وتأجيل مباراة مانشستر سيتي في هذه الجولة، حيث أصبح ليفربول في الصدارة بفارق نقطتين عن السيتي، كما خسر تشيلسي أمام إيفرتون بهدفين دون رد.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- ليفربول 76 نقطة.

2- مانشستر سيتي 74 نقطة.

3- توتنهام هوتسبير 61 نقطة.

4- أرسنال 60 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 58 نقطة.

6- تشيلسي 57 نقطة.

7- ولفرهامبتون 44 نقطة.

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8- واتفورد 43 نقطة.

9- وست هام 42 نقطة.

10- ليستر سيتي 41 نقطة.

11- بورنموث 38 نقطة.

12- إيفرتون 37 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة.

14- كريستال بالاس 33 نقطة.

15- برايتون 33 نقطة.

16- ساوثهامبتون 30 نقطة.

17- بيرنلي 30 نقطة.

18- كارديف سيتي 28 نقطة.

19- فولهام 17 نقطة.

20- هيدرسفيلد تاون 14 نقطة.