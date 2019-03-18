رياضة | نجم المنتخب السابق: جروس جعل الزمالك أكثر مرونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم المنتخب السابق: جروس جعل الزمالك أكثر مرونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن مدرب الفريق كريستيان جروس، بعد تأهله لدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "جروس خبراته تزيد في أفريقيا مع مرور الوقت، وعدم إجراءه لتغييرات كثيرة في مباريات المجموعات ميزة كبيرة".

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وأكمل : "الفريق أكثر مرونة معه وهذا ذكاء منه، فلم يعد هناك مشكلة في المراكز، وأي لاعب يشارك يؤدي بشكل جيد في أي وقت".

وأضاف : "مباراة بترو أتلتيكو لعبنا بدون محمود علاء وطارق حامد لكن عادا وفزنا، كذلك أيمن حفني غاب مباريات كثيرة وعاد مباراة النجوم ومنحنا نقاط الفوز".