رياضة | مفاجأة.. الأهلي يضحي بلاعبه "الباسم" من أجل خطف نجم إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يضحي بلاعبه "الباسم" من أجل خطف نجم إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسوؤلو النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع علي فوزي الظهير الأيمن لفريق إنبي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

ووسط النادي الأهلي بعض وكلاء اللاعبين من أجل استطلاع رأي علي فوزي ظهير إنبي في ارتداء تيشيرت الأهلي في الميركاتو الصيفي.

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ويسعى النادي الأهلي للتعاقد مع علي فوزي حتي يكون أفضل ظهير في الجبهة اليمني مع الصاعد محمد هاني ، على أن يرحل باسم علي بنهاية الموسم الجاري.

ومنح لاسارتي الضوء الأخضر للنادي الأهلي برحيل باسم علي لعدم حاجة الفريق الفنية لخدماته في الفترة القادمة.