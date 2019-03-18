رياضة | نجم الزمالك السابق: " لو الأبيض واجه الأهلي من شهرين يكسب مرتاح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق: " لو الأبيض واجه الأهلي من شهرين يكسب مرتاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن مواجهة الأبيض أمام الأهلي يوم 30 مارس الجاري في الدور الأول للدوري الممتاز هي مباراة البطولة.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الزمالك عليه اللعب من أجل الفوز ولا يلعب بآداء تجاري، مؤكدًا قدرة الأبيض على تحقيق الفوز.

وتابع: "الفريقان لديهما نجوم كبار، ونتمنى مشاهدة مباراة مثل لقاء الزمالك وبيراميدز بنفس المتعة، لكن أتمنى فوز الزمالك".

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وأتم تصريحاته قائلًا: "الزمالك لو واجه الأهلي منذ شهرين كان كسب مرتاح".

وأضاف: "شاهدت زيزو في ألمانيا ورأيت أنه لاعب عالي جدًا لذلك تحدثت مع وكيل جروس وعرضته عليه".

وأكمل: "الزمالك فاوضه وتمت الصفقة بعد ذلك، ومتوقع منه المزيد في الفترة القادمة".