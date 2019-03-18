رياضة | طارق السيد: جروس قدم للزمالك خدمة ستستمر لفترات طويلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق السيد: جروس قدم للزمالك خدمة ستستمر لفترات طويلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن عبد الله جمعة كان من نجوم مباراة نصر حسين داي الجزائري.

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وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عبد الله جمعة كان 10\10 ومن نجوم مباراة نصر حسين داي، وجروس قدم خدمة لنادي الزمالك ستمتد لفترات طويلة وهو وضع عبدالله جمعة كظهير أيسر".

وأضاف: "أرشح أحمد أبو الفتوح للإنضمام للزمالك في مركز الظهير الأيسر مع عبد الله جمعة، مشيرًا أن بهاء مجدي لاعب كبير لكن عامل العمر سيصب في مصلحة الثنائي فتوح وجمعة".