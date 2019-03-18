رياضة | توتنهام يحدد سعر إريكسن بعد اهتمام الريال بضمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يحدد سعر إريكسن بعد اهتمام الريال بضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول نادري ريال مدريد الظفر بخدمات الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن صانع ألعاب نادي توتنهام وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن نادي توتنهام لن يسمح برحيل إريكسن إلا في حال الحصول على مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 234 مليون يورو.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن رئيس نادي توتنهام دانييل ليفي لا يريد بيع إريكسن الذي ينتهي عقده مع السبيرز في عام 2020 ولم يجدد عقده حتى الآن.

وانضم كريستيان إريكسن صاحب الـ27 عاماً لصفوف فريق توتنهام هوتسبير منذ سبتمبر 2013 بعد إنتقاله إليه قادماً من صفوف فريق أياكس أمستردام.