رياضة | سباليتي يوجه رسالة إلى لاعبي إنتر ميلان بعد الفوز بالديربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سباليتي يوجه رسالة إلى لاعبي إنتر ميلان بعد الفوز بالديربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد لوتشانو ‏سباليتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، أن الفريق عظيم للغاية بالرغم من الصعوبات في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن اللاعبين قدموا ديربيا مميزا أمام نادي ميلان.

ونجح نادي إنتر ميلان في تحقيق الفوز على فريق ميلان، بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وقال سباليتي في تصريحات صحفية : "‏اللاعبون صنعوا الفارق، وكانوا جيدين من الناحيتين النفسية والذهنية، وهذه المباراة تعتمد على الصفاء الذهني، واليوم كانوا ينتظرون ويتحركون بشكل ممتاز".

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وتابع : "لقد استطاعوا تجاوز الصعوبات وخاصة البدنية، وكانت هناك مباراة يجب أن نفوز بها، واللاعبون أرادوا تغيير الأمور على المستوى الذهني".

وواصل : "‏بروزوفيتش شارك رغم التعب في العضلات، وفي نهاية الشوط الأول كنا نريد تغييره، لكنه استمر في اللعب وقاتل من أجل حصد الثلاث نقاط".