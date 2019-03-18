الهلال «خدم» النصر في الفوز على الوحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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على عكس ما كان متوقعا، خسر الوحدة على ملعبه بنتيجة كبيرة أمام النصر 0-4 خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأول على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، ضمن المرحلة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويبدو أن الوحدة دفع ثمن فرملة الهلال المتصدر من خلال التعادل معه في أرضه بين جماهيره في الرياض 1-1 بالجولة قبل الماضية، فبدلا من مواصلة التألق، ظهر بمستوى ضعيف أمام النصر واستسلم له حتى استقبلت شباكه 4 أهداف حملت توقيع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مما أهله لاعتلاء قائمة هدافي الدوري برصيد 22 هدفا.

وقادت أسباب مجتمعة، فرسان مكة إلى هذه الخسارة التي كلفت الفريق فرصة المزاحمة على مراكز المقدمة وتضييق الخناق على الأهلي تحديدا، ليبقى الفريق على رصيده السابق 36 نقطة في المركز السادس، خلف الأهلي الخامس برصيد 40 نقطة.

لماذا خسر الوحدة؟