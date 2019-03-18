رنا أول الريشة الطائرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة حققت لاعبة المنتخب السعودي للريشة الطائرة رنا سعود، المركز الأول في منافسات الفردي ضمن بطولة المملكة المفتوحة الأولى للسيدات التي جرت بجامعة الأميرة نورة لمدة 3 أيام، بمشاركة 100 لاعبة من مختلف الفئات العمرية. كما نجح «زوجي أخضر الريشة» المكون من اللاعبتين رنا سعود وشذى صالح في خطف المركز الأول للزوجي بعد فوزهما على زوجي فريق جدة.



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