دوليون بقائمة الأخضر تحت 23 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختار المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما، الوطني سعد الشهري أمس، قائمة من 23 لاعبا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاما في تايلاند عام 2020، والتي يستضيف الأخضر خلالها المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات الإمارات ولبنان والمالديف، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الحالي.

وشهدت القائمة عددا من الأسماء التي مثلت المنتخب الأول، وظلت تشارك باستمرار في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ضمت كلا من: أيمن الخليف، وعبدالباسط هندي، وعبدالرحمن غريب، وعبدالله حسون، وحسان التمبكتي، وعبدالله الحمدان، وناصر العمران، وعون السلولي، ومهند الشنقيطي، وحسين سالم، وسعد السلولي، وعبدالله اليوسف، ومحمد المجحد، وزيد البواردي، وصالح الوحيمد، وعبدالرحمن اليامي، وناصر الدوسري، وأيمن الحجيلي، ومحمد الربيعي، وحسن القيد، وحسين النخلي، وهارون كمارا، وعبدالإله العمري.