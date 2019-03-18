الهلال يكسب طحن الذهاب العربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أنهى الهلال النصف الأول من مشوار الدور نصف النهائي لكأس زايد للأندية العربية بنجاح، وذلك بتغلبه على ضيفه الأهلي 1-0 في مواجهة الذهاب التي جرت أمس على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وتكفل الإسباني جوناثان سوريانو بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ49 عندما سخر خبرته في الاستفادة من تمريرة محمد الشلهوب أعلى المدافعين ووضع الكرة في المرمى لحظة خروج محمد العويس.

ويستضيف الأهلي مباراة الإياب منتصف أبريل المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

Advertisements

ورغم غياب عدد من العناصر في الفريقين، إلا أن اللقاء جاء حماسيا ومثيرا من الطرفين، صاحبته العديد من حالات الاحتكاك انتهت إحداها بخروج مهاجم الأهلي عمر السومة نتيجة إصابة أسفل القدم.

ولجأ الحكم للفصل في بعض الحالات، إلى الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد (فار) التي نفذت بدءا من مباريات الدور نصف النهائي الحالي، وتمثلت أبرز الحالات في توقف اللعب للتأكد من صحة 3 حالات للأهلي من عدمها داخل منطقة الجزاء على مدار الشوطين.

بهذا الفوز، يكون الهلال قد حافظ على نظافة شباكه بعد أن خاض 7 مباريات منذ مشاركته في دور الـ32، فيما سجل 12 هدفا، أما الأهلي فاستقبل 5 أهداف.

يذكر أن الفائز في مجموع مباراتي الهلال والأهلي، يواجه في النهائي، الفائز من مجموع مباراتي المريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي.