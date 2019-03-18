شكرا لقرائتكم أخبار الدورى الأسبانى يوم 18-3-2019 اتليتكو مدريد يتلقي هزيمة جديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى أتلتيكو مدريد هزيمة جديدة، هذه المرة على مستوى الدوري الإسبانى بثنائية نظيفة أمام مضيفه فريق أتلتيك بلباو، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

تفاصيل مباراة أتلتيكو مدريد و أتلتيك بلباو

تضمت أخبار الدورى الأسبانى يوم 18-3-2019 تفاصيل مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو حيث افتتح اينياكى ويليامز أهداف أتلتيك بلباو فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، وأضاف كينان كودرو الهدف الثانى للفريق للباسكى فى الدقيقة 85 من عمر المباراة. ويعد فوز بلباو على الروخى بلانكوس هو الأول له فى الدوري الإسبانى منذ عام 2013.

بهذه النتيجة توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 56 فى المركز الثانى، خلف برشلونة

أخبار الدورى الأسبانى يوم 18-3-2019 قائمة برشلونة امام ريال بيتيس

استدعى فالفيردى مدرب برشلونة 18 لاعبا لخوض مواجهة ريال بيتيس، يتقدمهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الأوروجوايانى لويس سواريز.

وشهدت قائمة برشلونة عودة النجم الغانى كيفن برينس بواتينج للظهور من جديد، بينما غاب عنها الثلاثى المصاب عثمان ديمبلى، المدافع البلجيكي توماس فيرمايلن والبرازيلى رافينيا بالإضافة إلى الثنائي موريلو وتوديبو بقرار فنى.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالى:

حراسة المرمى: شتيجن ، سيليسن

الدفاع: سيميدو ، بيكيه ، لينجليت ، ألبا ، روبرتو ، أومتيتي

الوسط: راكيتيتش ، بوسكيتس ، أرثر ، أرتورو فيدال ، ألينا

الهجوم: كوتينيو ، ميسي ، مالكوم ، سواريز ، بواتينج .

برشلونة يسحق بيتيس برباعية

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سحق برشلونة مضيفه فريق ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "بينتو فيامارين"، فى ختام منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف برشلونة الأول فى الدقيقة 18 من زمن المباراة، من ضربة حرة مباشرة، نفذها بطريقة رائعة، فشل حارس بيتيس فى التصدى لها.

وعاد ميسي ليضيف الهدف الثانى فى الدقيقة 46 من زمن اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة بالكعب من لويس سواريز، انفرد على أثرها النجم الأرجنتيني ويضعها فى الشباك.

ورفع النجم الأرجنتيني رصيده التهديفى إلى 28 هدفا فى الليجا متفوقا بفارق 11 هدفا عن أقرب ملاحقيه زميله لويس سواريز صاحب المركز الثانى برصيد 17 هدفا.

وفى الشوط الثانى أضاف لويس سواريز ثالث أهداف البارسا فى الدقيقة 63 من زمن المباراة، من مجهود فردى رائع من النجم الأوروجوايانى، الذى راوغ أكثر من مدافع قبل أن ينفرد بالحارس ويضعها فى الشباك.

وأصبح سواريز أكثر لاعب أوروجوايانى تسجيلا فى تاريخ الليجا برصيد 128 هدفا بالتساوى مع النجم السابق لناديي أتلتيكو مدريد وفياريال دييجو فورلان.

وقلص لورين مورون النتيجة لفريق بيتيس، بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 82 من زمن المباراة.

قبل أن يختتم ميسي رباعية برشلونة فى الدقيقة 85، من كرة ساقطة خدعت حارس ريال بيتيس وسكنت شباكه.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده للنقطة 66 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متفوقا بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق أتلتيكو مدريد الثانى برصيد 56 نقطة.