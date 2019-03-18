شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يقود هجوم الزمالك فى موقعة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، على قيادة عمر السعيد لخط الهجوم الفريق الأبيض فى مواجهة المقاولون، نظرًا لسفر المغربى خالد بوطيب للانضمام إلى منتخب بلاده؛ لارتباطه بمواجهتى ملاوى فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، بجانب مباراة ودية أمام الأرجنتين على أن يعود عقب لقاء التانجو من أجل الانضمام للزمالك قبل قمة الدورى أمام الأهلى يوم 30 مارس الجارى.

ويرتبط الزمالك بمواجهة بعد غد الأربعاء مع المقاولون العرب، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز فى البطولة التى يتصدرها الزمالك برصيد 52 نقطة.

وكان خالد بوطيب قد قاد هجوم الزمالك أمس الأحد أمام نصر حسين داى الجزائرى فى اللقاء الذى أقيم على ملعب 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل السلبى وتأهل الزمالك على إثره لربع نهائى البطولة متصدرا لمجموعته برصيد 9 نقاط ثم غادر بوطيب للانضمام إلى منتخب بلاده.