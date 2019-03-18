شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يفضل الأهلي عن مولودته الجديدة ..تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رُزق حسام عاشور قائد النادي الأهلى بمولودة جديدة خلال الساعات الماضية، وبعد مواجهة الأهلى وشبيبة الساورة ببطولة دورى أبطال افريقيا، والتي حسمها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، وتواجد فيها المسمار على دكة البدلاء.

فوز الأهلى على شبيبة الساورة بثلاثية أحرزهما مروان محسن هدفين وحسين الشحات، منح الأهلى لقب التأهل إلى دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا.

وفضل حسام عاشور على التواجد فى قائمة الأهلى المواجهة للساورة رغم معاناته من آلام عضلية ليضرب مثل فى الإلتزام داخل القلعة الحمراء ، ليتواجد فى القائمة قبل أن يتوجه للوقوف بجانب زوجته بعد وضع المولودة.