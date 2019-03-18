موعد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا 2019 “موعد مباراة ليفربول...

نستعرض عليكم من خلال المقال موعد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا 2019 حيث بدأ ليفربول الموسم الجديد بروح عالية جداً وما زال فريق الريدز يعتمد على خدمات النجم المصري المتألق محمد صلاح صاحب جائزة أفضل لاعب في إفريقيا العام الماضي، ويترقب جماهير الريدز وعشاق محمد صلاح مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا 2019 وما سيقدمونه رفاق محمد صلاح هذا الموسم.

ولعل جميع عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم الإنجليزية وخاصة دوري أبطال أوروبا البطولة الأشهر على مستوى العالم يودون الإطلاع على موعد مباريات ليفربول القادمة 2019 وهذا ما سنتعرف عليه من خلال السطور القليلة القادمة، والجدير بالذكر أن ليفربول تقابل مع بايرن ميونخ في المباراة الأخيرة بدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا التي فاز فيها ليفربول على بايرن ميونخ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

موعد مباريات ليفربول القادمة

ويستعد ليفربول للقاء توتنهام اليوم 31-مارس-2019 في الدوري الإنجليزي المباراة التي ستحظى بمتابعة الكثير من عشاق الفريقين والساحرة المستديرة حول العالم، وينتظر عشاق الريدز ومحبي النجم المصري محمد صلاح ما سيقدمه الفريقين من أداء جيد خلال تلك المباراة القوية.

مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

السبت 29-9-2018

ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت السعودية.

الأحد 7-10-2018

مانشستر سيتي وليفربول في تمام الساعة 1:00 مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 2:00 مساء بتوقيت السعودية.

20-10-2018

ليفربول وهدرسفيلد في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت السعودية.

27-10-2018

ليفربول وكارديف في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة.

3-11-2018

ليفربول وأرسنال في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر.

11-11-2018

ليفربول وفولهام في تمام الساعة 2:00 مساء بتوقيت مصر.

24-11-2018

ليفربول وواتفورد في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر.

2-12-2018

ليفربول وإيفرتون في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مصر.

5-12-2018

ليفربول وبيرنلي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر.

8-12-2018

ليفربول وبورنموث في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر.

16-12-2018

مانشستر يونايتد وليفربول في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر.

21-12-2018

ليفربول وولفرهامبتون في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

26-12-2018

ليفربول ونيو كاسل يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر

29-12-2018

أرسنال وليفربول في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر.

1-1-2019

ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر.

12-1-2019

ليفربول وبرايتون في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر.

19-1-2019

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ليفربول وكريستال بالاس في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر.

30-1-2019

ليفربول وليستر سيتي في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر.

2-2-2019

ليفربول ووست هام في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر.

9-2-2019

ليفربول وبورنموث في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر.

23-2-2019

مانشستر يونايتد وليفربول في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر.

27-2-2019

ليفربول وواتفورد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

2-3-2019

ليفربول وإيفرتون في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر وفي تمام السادسة مساء بتوقيت مكة.

9-3-2019

ليفربول وبيرنلي في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر.

16-3-2019

ليفربول وفولهام في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر.

31-3-2019

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر.

6-4-2019

ليفربول وساوثهاميتون في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر.

13-4-2019

تشيلسي وليفربول في تمام الرابعة مساء بتوقيت مصر.

20-4-2019

ليفربول وكارديف في تمام الرابعة مساء بتوقيت مصر.

27-4-2019

ليفربول وهدرسفيلد في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر.

4-5-2019

ليفربول ونيو كاسل يونايتد في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر.

12-5-2019

ليفربول وولفرهامبتون في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر.

مباريات ليفربول القادمة في دوري أبطال أوروبا

نستعرض عليكم الآن مباريات ليفربول القادمة في دوري أبطال أوروبا 2019

وبعد أن تعرفنا على موعد مباريات ليفربول القادمة، نود أن ننوه عليكم عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي النجم المصري محمد صلاح أنكم على موعد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم الأحد 31-3-2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز المباراة ستنقلها مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية.

فيما سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مباراة ليفربول وبورتو القادمة في دوري أبطال أوروبا والتي ستنطلق يوم التاسع من شهر أبريل 2019 لقاء الذهاب، فيما سيكون لقاء العودة يوم 17 من نفس الشهر.