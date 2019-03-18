طارق السيد: ما يحدث مع كهربا قرصة ودن

عمرو ابوبكر

يرى طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب كبير، لكن ما يحدث معه في القلعة البيضاء مؤخرًا عبارة عن "قرصة ودن".

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": لا خلاف على مستوى كهربا، فهو لاعب كبير ويقدم موسم مميز للغايه، ولكن احيانا يحتاج اللاعب لقرصة ودن، وهذا ما يحدث معه الآن بمشاركة حميد احداد في المباريات الأخيرة وتألقه.

وتطرق للحديث عن المدير الفني للابيض جروس قائلا: "ميزة المدرب انه عندما يعتمد على لاعب ضمن التشكيل الاساسي للفريق من الصعب ان...