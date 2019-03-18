ميدو يدافع عن محمد صلاح: الناس مركزين معاه زيادة عن اللزوم .. فيديو

عبد العزيز جمال

دافع أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الوحدة السعودي عن محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والمنتخب المصري.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية ، : "الناس هنا مركزين مع صلاح زيادة عن اللزوم، واثق تماما من عودة صلاح لسباق الهدافين مرة أخرى".

وانتقد الضغط الذي يتعرض له ، قائلا : " وعلى الجميع أن يتركه، فهو يقدم أفضل ما لديه، والهبوط ببعض الأوقات شيء طبيعي لأي لاعب، صلاح يمتلك شخصية تمكنه من تخطي أي مواقف صعبة تواجهه، وهو قادر على العودة مرة أخرى ومن الطبيعي عدم تسجيله أهداف مقارنة بالموسم الماضي".