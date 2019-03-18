رياضة | ساديو ماني سلاح ذو حدين .. كيف يستفيق صلاح وسط توهج السنغالي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني سلاح ذو حدين .. كيف يستفيق صلاح وسط توهج السنغالي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الفرعون المصري محمد صلاح في فوز نادي ليفربول على فولهام بهدفين مقابل هدف مساء الأحد في الجولة 31 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز وسجل هدفي الريدز "ماني وميلنر".

وينافس نادي ليفربول بقوة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز للحصول عليه بعد غياب سنوات ولكن الأمر لن يكون سهلاً في ظل الصراع مع حامل لقب النسخة الماضية نادي مانشستر سيتي.

وحصل "صلاح" على تقييم ضعيف من موقع "هو سكورد" وهو 6.3/10، "مو" يعيش لحظات تعثر بقميص الريدز لأول مرة منذ انضمامه للفريق قادماً من روما.

وتشير الإحصائيات إلى أن محمد صلاح لم يسجل أي هدف في الخمس مباريات الدورية الماضية، وهو رقم يحدث للمرة الأولى منذ يناير 2016 مع روما.

وتطالب بعض الأصوات من جماهير ليفربول بوضع صلاح على الدكة مؤقتاً لحين عودته لمستواه وذلك في ظل تعثره خلال الفترة الأخيرة ولتقليل الضغط الذي يعاني منه في الفترة الحالية.

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ويتوقع أن يكون تألق السنغالي ساديو ماني في الفترة الحالية مع الريدز، سلاح ذو حدين على صلاح فقد ساهم ماني في فوز الأحمر على بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وحصل على تقييم عالٍ.

- تجنب الانتقادات:

بالتأكيد في حالة أن يكون مستوى صلاح سيئ وفريقه يخسر سيتعرض لانتقادات لاذعة سواء من الجماهير أو الصحف ولكن عندما يكون مستواه سيئ وفريقه يفوز سيتجنب أضعاف الانتقادات.

لو تعثر ليفربول أمام بايرن ميونيخ وبيرنلي وواتفورد وفولهام بالتأكيد ستلقي الجماهير سهام الانتقادات نحو نجم الفريق وهو محمد صلاح الذي انخفض مستواه بشكل ملحوظ.

- ماني والضغط:

وعلى عكس النقطة السابقة فقد يشكل تألق ماني حالياً ضغطا كبيرا على صلاح خصوصاً أن السنغالي أصبح النجم الأول في الفريق وسط تراجع زميليه فيرمينو وصلاح الذي يحتاج لمراجعة نفسه والتقليل من الظهور على السوشيال ميديا ووضع تركيزه بالكامل مع فريقه.