رياضة | بوسكيتس: ميسي الأعظم على مر العصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوسكيتس: ميسي الأعظم على مر العصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيرجو ‏بوسكيتس لاعب نادي برشلونة الإسباني، أنه بعد خسارة أتلتيكو مدريد يوم الأمس، كان من المهم الفوز اليوم أمام فريق معقد جداً في الليجا وهو ريال بيتيس.

ونجح نادي برشلونة في تحقيق الفوز على فريق ريال بيتيس، بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

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وقال ‏بوسكيتس في تصريحات صحفية : " ميسي هو الأفضل في العالم، بالنسبة لي الأفضل على مر العصور، ولقد استمتعنا به في المباريات وفي التدريبات أيضاً، ومن الطبيعي التصفيق له في الملاعب".

وتابع عن تحقيق الثلاثية : "نحن لا نفكر في الثلاثية حالياً، وعلينا ان نذهب تدريجياً مباراة تلو الأخرى لتحقيق بطولة الدوري الإسباني".