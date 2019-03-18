رياضة | مفاجأة.. أحمد فتحي يخطط للرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. أحمد فتحي يخطط للرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مفاجأة من العيار الثقيل ، يخطط أحمد فتحي لاعب فريق الأهلي للرحيل عن الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

ويمر أحمد فتحي بأزمة قوية مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر بسبب استبعاده من مباريات الأهلي على الرغم من تعافيه من الإصابة منذ أكثر من شهر.

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جوكر الأهلي دخل في صدام مع لاسارتي أثناء عودة الأهلي من الكونغو لمواجهة فيتا كلوب التي خسرها الأهلي بهدف نظيف، وطلب من المدير الفني معرفة سبب استبعاده.

وجاءت الصدمة لجوكر الأهلي في قناعات لاسارتي بالصاعد محمد هاني في الجبهة اليمني على حساب فتحي الأمر الذي دفعه للتفكير في الرحيل عن الأهلي والبحث عن عرض جديد في الخليج من الأن.