رياضة | تعليق مثير من بيكيه على أداء ميسي أمام ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من بيكيه على أداء ميسي أمام ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار جيرارد ‏بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني، إلى أن الفريق نجح في تحقيق الفوز على بيتيس، مؤكدا أن ليو ميسي قدم مباراة أخرى رائعة، وأنه لاعب فريد من نوعه.

ونجح نادي برشلونة في تحقيق الفوز على فريق ريال بيتيس، بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

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وقال بيكيه في تصريحات صحفية : "‏لقد كانت ثلاث نقاط مهمة للغاية، وعلى الرغم من انه لا يزال هناك الكثير من المباريات في الليجا".

وأضاف : "‏مستوى ميسي ثابت للغاية منذ سنوات، وهذا الشيء يجعله لاعب خاص جداً وفريد من نوعه، ‏وكنا نعرف مستوى بيتيس من مباراة الذهاب".

وتابع : "اضطررنا للضغط بشكل مختلف والتراجع بشكل جيد عندما لم نتملك الكرة، وكنا نعلم ان كان علينا الخروج بشكل سريع عندما نحصل على الكرة".