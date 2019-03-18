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رياضة | أسطورة الكرة الإنجليزية: هناك لاعبون عظماء.. وهناك ميسي

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حرص جاري لينيكر أسطورة الكرة الإنجليزية، على التعليق عن أداء ليونيل ميسي لاعب البارسا، خلال لقاء فريقه أمام نادي ريال بيتيس في الليجا الإسبانية.

 

ونجح نادي في تحقيق الفوز على فريق ريال بيتيس، بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة .

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وكتب ‏جاري لينكير على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي"تويتر" : "هدف الهاتريك غير معقول، هناك لاعبين عظماء، وهناك لاعبين من الأعظم بالتاريخ، وهناك ميسي".

 

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