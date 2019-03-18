رياضة | أسطورة الكرة الإنجليزية: هناك لاعبون عظماء.. وهناك ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة الكرة الإنجليزية: هناك لاعبون عظماء.. وهناك ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص جاري لينيكر أسطورة الكرة الإنجليزية، على التعليق عن أداء ليونيل ميسي لاعب البارسا، خلال لقاء فريقه أمام نادي ريال بيتيس في الليجا الإسبانية.

ونجح نادي برشلونة في تحقيق الفوز على فريق ريال بيتيس، بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

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وكتب ‏جاري لينكير على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي"تويتر" : "هدف الهاتريك غير معقول، هناك لاعبين عظماء، وهناك لاعبين من الأعظم بالتاريخ، وهناك ميسي".