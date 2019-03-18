رياضة | رغم الفوز برباعية .. فالفيردي يكشف سر صعوبة مباراة ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم الفوز برباعية .. فالفيردي يكشف سر صعوبة مباراة ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إرنستو ‏فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، أنهم حضروا من مباراة معقدة منتصف الأسبوع، وحاولوا الضغط بشكل متقدم على ريال بيتيس مما سمح لهم بالوصول إلى مرماهم وتشكيل الخطر.

ونجح نادي برشلونة في تحقيق الفوز على فريق ريال بيتيس، بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية : "كنا نعلم أنهم سينفذون الضغط العالي للسيطرة على الكرة، ‏وهم يلعبون بشكل خطير وفي الشوط الأول إستغلينا جيداً المساحات التي تركوها خلفهم".

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وأضاف : "‏غيرنا الرسم الخططي من أجل تحسين طريقنا لعبنا الليلة، وبمكن أن يعود فوزنا الليلة لهذه الخطة، وميسي سجل ثلاث أهداف، كل شي معه أكثر سهولة لقد حظي بتصفيق حار من جماهير الخصم الليلة".

وواصل : "‏ميسي قدم مباراة إستثنائية الليلة، وسجل ثلاثية وكان بإمكانه إضافة الرابع، بالرغم من أن الخصوم يستقبلون أهدافه، إلا أنهم يستمتعون بها أيضاً ومن هذه السنين التي يلعب بها".

وتابع : "‏يبدوا أن سواريز يعاني من إلتواء شديد في الكاحل، وسنقوم بتشخيص حالته لاحقاً، ولقد سجل هدف رائع جداً الليلة،