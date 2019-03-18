رياضة | اتهامات لرابطة الاتحاد الإنجليزي بسبب حادث نيوزيلندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتهامات لرابطة الاتحاد الإنجليزي بسبب حادث نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت بعض الجماهير هجوما شديدا ضد رابطة البريميرليج والاتحاد الإنجليزي، حيث أصبحا مُتهمين بـ ازدواجية المعايير لعدم اتخاذ قرارٍ بالوقوف لدقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء المسجد في نيوزيلندا.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏BBC، إلى أنه في وقتٍ وقفت فيه فرق دوري الرجبي دقيقة صمت خلال نهاية هذا الأسبوع، لم يحدث الأمر ذاته قبل مباريات البريميرليج وكأس الاتحاد.

والجدير بالذكر أن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز ارتدت شارات سوداء وعُزف النشيد الفرنسي حدادًا على ضحايا هجوم باريس عام 2015.

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وقال ‏يونُس لونات العضو السابق بمجلس الاتحاد الإنجليزي للمساواة العرفية - وصف الأمر بـ النفاق وقال: "لا توجد أعذار دائمًا ما كانت كرة القدم تُكرم الضحايا وقتما يحدث شيء، هذه ازدواجية بالمعايير ونفاق".

وتابع : "كان الصواب أن تقف الفرق دقيقة صمت حدادًا على أرواح الضحايا، وعندما يحدث ذلك في أعقاب أحداثٍ ما فيجب أن يحدث الأمر ذاته على خلفية كل هجوم".