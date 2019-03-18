رياضة | موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الريدز معرفة موعد مباراة ليفربول القادمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن انتهى الفريق أمس السبت من مباراة فولهام وحققوا الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كرافين كوتاج لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من البريميرليج.

ونجح الدولي السنغالي ساديو ماني في تسجيل الهدف الأول للريدز فيما تكفل الانجليزي جيمس ميلنر من إضافة الهدف الثاني من علامة الجزاء ليغرد الريدز في صدارة ترتيب البريميرليج مؤقتاً مع بقاء مباراة مؤجلة لمانشستر سيتي.

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وفيما يخص موعد مباراة ليفربول القادمة فسوف تجمعه بفريق نادي توتنهام هوتسبيرز على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين ويسعى الريدز في هذه المباراة إلى حصد الثلاث نقاط من أجل الإستمرار في صدارة الدوري للحصول على اللقب الغائب منذ ربع قرن.

وكانت مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبيرز التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي في الدور الأول لحساب مباريات الجولة الخامسة قد انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل لا شيء وقعهما جيورجينهو فالنالدوم وروبرتو فيرمينو في الوقت الذي دون فيه إيريك لاميلا هدف السبيرز الوحيد.

توقيت متابعة مباراة ليفربول القادمة ضد توتنهام والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة ليفربول القادمة ضد توتنهام هوتسبيرز والتي تقام يوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الجاري على ملعب أنفيلد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.