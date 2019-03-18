رياضة | أول تعليق من ميسي بعد تسجيل "هاتريك" في شباك بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من ميسي بعد تسجيل "هاتريك" في شباك بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ليونيل ‏ميسي لاعب نادي برشلونة، أن فريقه واجه خصما يعرف كيف يتعامل جيداً مع الكرة، وهم يملكون لاعبين وسط مميزين، ولكن المدرب خطط جيداً لهذه المباراة.

ونجح نادي برشلونة في تحقيق الفوز على فريق ريال بيتيس، بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وقال ميسي في تصريحات صحفية : "‏أشكر الجماهير على تفاعلها، ودائماً تعاملنا الجماهير بشكل جيد في كل مرة نأتي إلى هذا الملعب بالرغم من المنافسة".

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وأضاف :"تحقيق اللقب يعتمد علينا إلى الآن لم نحسم أي لقب، ونعم الآن لدينا ميزة جيدة على الملاحقين لكن يجب أن نستمر على هذا المنوال".

وتابع ميسي عن ‏أي هدف كان الأصعب، الضربة الحرة أو الهدف الأخير، : "المهم من كل هذا أنني تمكنت من التسجيل، ومساعدة الفريق للفوز في هذا الملعب الصعب".