رياضة | عاجل.. شبيبة الساورة يكتب نهاية نجم الأهلي بأمر لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شبيبة الساورة يكتب نهاية نجم الأهلي بأمر لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات في حكم المؤكد رحيل علي لطفي حارس مرمى فريق الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي لمعاونيه بالجهاز الفني عدم قناعته بالحارس الثالث في النادي الأحمر بعد محمد الشناوي وشريف إكرامي.

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وأوضح مدرب الأهلي لمعاونيه أنه رفض المخاطرة بالدفع بالحارس علي لطفي في مباراة شبيبة الساورة الجزائري في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا خوفاً من مستواه الفني وعدم قناعته به فنياً.

ومنح لاسارتي النادي الأهلي الضوء الأخضر للتخلص من علي لطفي حارس الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي.

واعتمد مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي على محمد الشناوي أمام بطل الجزائر على الرغم من عدم تعافي الأخير بنسبة مائة في المائة.