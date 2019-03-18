رياضة | بعثة المنتخب الأولمبي تصل إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة المنتخب الأولمبي تصل إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم إلي اسبانيا استعداد لمواجهة أمريكا وديا ٢٢مارس وهولندا يوم ٢٦مارس ضمن برنامج الإعداد لنهائيات الأمم الإفريقية للشباب تحت ٢٣سنة وهي المؤهلة لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

انضم للبعثة عمر مرموش المحترف في فولسبورج الألماني ليبدأ من الغد التدريب مع الفريق.

رحلة المنتخب بدأت من القاهرة الحادية عشر صباحا أمس ثم توجهت إلي برشلونة ترانزيت لمدة ساعتين ثم انتقلت إلي مدينة الكانتي .

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كانت اللجنة المنظمة للدورة في استقبال الفريق وأنهت كافة الترتيبات في دقائق معدودة حيث تم تسكين اللاعبين قبل الوصول للفندق ليصل اللاعبون إلي غرفهم مباشرة ثم نزلوا لتناول العشاء وخلدوا بعدها للنوم استعدادا لبدء التدريبات غدا.

وقد أبدت البعثة ارتياحا كبيرا لنظام المعسكر والاطمئنان لكافة الترتيبات التي يحتاجها الفريق من ملاعب وجيم وكل الأمور التي تؤكد علي استفادة الفريق من هذا المعسكر الذي يتواجد به أكثر من ١١منتخبا من المنتخبات العالمية مثل الأرجنتين والمكسيك وفرنسا وهولندا وأمريكا وتنوعت ما بين منتخبات شباب ومنتخبات أولمبية.

ويتولي رمضان صبحي مسئولية كابتن الفريق باعتباره أقدم اللاعبين وقد فرض حالة من الجدية بين زملائه مبديا سعادته بالتواجد مع الفريق الذي يستعد للتصفيات الأولمبية.