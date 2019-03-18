رياضة | سواريز يعادل رقم فورلان في الليجا الإسبانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز يعادل رقم فورلان في الليجا الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة برشلونة وريال بيتيس والتي جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم بعد أن وقع على هدف في فوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليواصل البلوجرانا تصدرهم لليجا.

ونجح سواريز في مراوغة أكثر من لاعب وحارس مرمى بيتيس ودون الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الثالثة والستين لينجح في أن يصل للهدف رقم 128 له في الدوري الإسباني ويعادل رقم مواطنه دييجو فورلان كأكثر لاعب أوروجوياني تسجيلاً للأهداف في تاريخ الليجا.