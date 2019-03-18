رياضة | عاجل.. أسطورة ليفربول يشن هجوما عنيفا على محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أسطورة ليفربول يشن هجوما عنيفا على محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أسطورة الريدز السابق جيمي كاراجر أنه لم يعجب بأداء الدولي المصري محمد صلاح خلال مباراة الفريق اليوم التي جمعته بفولهام وانتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف لحساب مباريات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج.

وصرح كاراجر لشبكة سكاي سبورتس أن صلاح اتسم بالأنانية وأهدر الكثير من الفرص السهلة في المباراة ما جعله يواصل الصيام عن التهديف للمباراة السابعة على الرغم من أن سجله مع الفريق منذ قدومه من روما صيف العام 2017.

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ودعا كاراجر صلاح إلى اللعب بصورة جماعية أكبر من ذلك خاصةً وأنه لا يوجد أي لاعب ساهم في تسجيل الأهداف أكثر منه هذا الموسم ويعتبر تهديد حقيقي لجميع الخصوم في البريميرليج لكن مباراة اليوم شهدت بعض الكرات التي ان يجب على صلاح تمرير الكرات بدلاً من التصويب السهل في جسد اللاعبين.

يذكر أن "مومو" كما تلقبه جماهير الريدز نجح في تسجيل 17 هدفاً هذا الموسم بالإضافة إلى أنه قدم تسع تمريرات حاسمة وحصل على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج الموسم الماضي وهداف البطولة برصيد 32 هدفاً.