رياضة | الدوري الإسباني يشهد واقعة جديدة للمرة الأولى منذ 23 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري الإسباني يشهد واقعة جديدة للمرة الأولى منذ 23 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية يوم الأحد من العاصمة الاسبانية مدريد أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إتخذ قرارا جديدا خاص بتغيير الكرات المستخدمة في بطولة الليجا بعد أن تم الإتفاق مع شركة بوما على توريد كرات جديدة لمدة ثلاثة سنوات مقبلة وإلغاء التعاقد مع شركة نايكي.

ومن المنتظر أن تقام مباريات الموسم المقبل بكرات جديدة من شركة أخرى غير نايكي للمرة الأولى منذ موسم 1996 / 1997 الموسم الأول الذي بدأت فيه الشركة العالمية في تصنيع الكرات وتوريدها للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم برصيد 66 نقطة بفارق عشرة نقاط كاملة عن اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة.