رياضة | ميسي يجبر جماهير بيتيس على الانحناء له وتحيته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يجبر جماهير بيتيس على الانحناء له وتحيته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عطاءه ونجح في تدوين ثلاثة أهداف " هاتريك " من رباعية فريقه في شباك ريال بيتيس في المباراة التي انتهت بفوز البلوجرانا بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب بينو فيامارين لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الليجا.

وشهدت المباراة حدثاً قلما يحدث في الملاعب فبعد تسجيله الهدف الثالث بطريقة رائعة عند حلول الدقيقة السادسة والثمانين وقفت جماهير بيتيس من أجل أن تحيي الأرجنتيني بل وقاموا بالتصفيق الحار له بسبب المهارات التي قام بها وأبهرت جميع الموجودين في الملعب.

Advertisements

وتعتبر هذه المرة الوحيدة التي يقف فيها جمهور بيتيس المعروف عنه حبه الشديد لفريقه لتحية لاعب منافس على ملعب بينيتو فيامارين الذي سيستضيف مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وفالنسيا في شهر مايو المقبل.