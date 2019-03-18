شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تغادر الجزائر عائدة إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك الجزائر العاصمة إلى القاهرة، مساء الأحد، بعد مباراة نصر حسين داي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

غادرت البعثة برئاسة اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة النادي، مطار هواري بومدين على متن طائرة خاصة، وتضم البعثة 18 لاعبا إضافة إلى الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس.

كان في وداع البعثة مسؤولو السفارة المصرية ومسؤولو نادي حسين داي، وتأهل الزمالك لدور الثمانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد تعادله سلبيا مع حسين داي، متصدرا المجموعة الرابعة.