شكرا لقرائتكم أخبار دورى أبطال أوروبا يوم 18-3-2019 باريس يستغنى عن نجومه وميسى فى صدارة الهدافين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اسفرت قرعة ربع نهائى دورى أبطال أوروبا عن مواجهات نارية، حيث يلتقى برشلونة مع مانشستر يونايتد وليفربول مع بورتو ويوفنتوس مع أياكس ومانشستر سيتى مع توتنهام، وبعد انتهاء الدور الـ 16 من دورى الأبطال وبدأت بعض الفرق التى ابتعدت عن المنافسة فى محاولة تقوية نقاط ضعفها بعد الخروج.

يدرس الاستغناء عن بعض النجوم

تضمنت أخبار دورى أبطال أوروبا يوم 18-3-2019 عن دراسة نادى باريس سان جيرمان الفرنسى الاستغناء عن عدد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، عقب الخروج من دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسى.

ذكرت صحيفة "كوريرى ديللو سبورت" الإيطالية، أن نادى باريس سان جيرمان يدرس عدم تجديد عقد الحارس الإيطالى المخضرم جيانلويجى بوفون والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وأضافت الصحيفة أن قائمة ضحايا الخروج المخيب للآمال لفريق باريس سان جيرمان من دورى أبطال أوروبا ستضم الثنائى البرازيلى تياجو سيلفا ودانى ألفيس بجانب بوفون.

وكان نادى باريس سان جيرمان تعاقد مع بوفون خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من يوفنتوس الإيطالى لمدة موسم واحد مع إمكانية التجديد لموسم أخر.

ولعب بوفون دوراً كبيراً فى خروج باريس سان جيرمان من مسابقة دورى أبطال أوروبا بعدما ارتكب خطأ فادحا نجح لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد فى استغلاله ليسجل ثانى أهداف فريقه بالمباراة التى انتهت بخسارة فريق العاصمة الفرنسية بنتيجة 1 – 3 فى "إياب" ثمن النهائى.

وكان بوفون يأمل فى تحقيق حلمه بالحصول على لقب دورى أبطال أوروبا بعد انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسى قادماً من يوفنتوس الإيطالى الصيف الماضى، إلا أن أحلام الحارس العملاق سرعان ما تحولت إلى "سراب".

جدير بالذكر أن بوفون خسر نهائى دورى أبطال أوروبا ثلاث مرات خلال أعوام 2003 و2015 و2017 أمام ميلان وبرشلونة وريال مدريد على الترتيب.

أخبار دورى أبطال أوروبا يوم 18-3-2019 ميسي يتصدره قائمة هدافى البطولة

تفوق ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى على كل نجوم دورى أبطال أوروبا بتصدره قائمة هدافى البطولة قبل انطلاق مباريات ربع النهائى.

وتقاسم ميسى الصدارة مع روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ، برصيد 8 أهداف لكل منهما، لكن النجم البولندى ودع البطولة مع فريقه بالخسارة أمام ليفربول فى دور الـ16.

وأسفرت قرعة ربع نهائى دورى أبطال أوروبا عن مواجهات نارية حيث يلتقى برشلونة مع مانشستر يونايتد وليفربول مع بورتو ويوفنتوس مع أياكس ومانشستر سيتى مع توتنهام، ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب يومى 9 و10 أبريل، ثم الإياب فى 16 و17 من الشهر نفسه.

وجاء جدول ترتيب هدافى دورى أبطال أوروبا من اللاعبين المستمرين مع أنديتهم فى البطولة كالتالى..

ميسى 8 أهداف

دوسان تاديتش 6 أهداف

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موسى ماريجا - بورتو - 6 أهداف

هارى كين - توتنهام - 5 أهداف

سيرجيو أجويرو - مان سيتى - 5 أهداف

ديبالا - يوفنتوس - 5 أهداف

ليروى سانى - مانشستر سيتى - 4 أهداف

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - 4 أهداف

جابريل جيسوس - مانشستر سيتى - 4 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - 3 أهداف

ساديو مانى - ليفربول - 3 أهداف

جيسوس كورونا - بورتو - 3 أهداف

سترينج - مانشستر سيتى - 3 أهداف

عثمان ديمبلى - برشلونة - 3 أهداف

برناردو سيلفا - مانشستر سيتى - 3 أهداف

دافيد سيلفا - مانشستر سيتى - 3 أهداف

نيكولاس تاجليفيكو - أياكس - 3 أهداف