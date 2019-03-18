شكرا لقرائتكم ريال مدريد يستعد بعرض رسمى لشراء محمد صلاح مقابل 150 مليون يورو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد يستعد لتقديم عرض رسمى لشراء النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى بقيمة 150 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قالت صحيفة "دون بالون" ذائعة الصيت فى مختلف أنحاء العالم أن فلورنتينو بيريز رئيس النادى حصل على الضوء الخضر لتقديم عرض رسمى لنادى ليفربول للحصول على خدمات الدولى المصرى فى ظل التعنت الواضح من قبل إدارة نادى تشيلسى الانجليزى فى انتقال اللاعب البلجيكى ايدين هازارد.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الفرنسى ذو الأصول الجزائرية أكد رغبته فى التعاقد مع محمد صلاح لادارة ناديه ريال مدريد.

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يأتى ذلك عقب ساعات قليلة من تصريحات يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الانجليزى التى أكد خلالها عدم التفريط فى أى من لاعبيها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أو ابرام تعاقدات نظرًا لاكتمال صفوفه بالعديد من النجوم فى كافة المراكز.

وتسعى إدارة الريال الى تدعيم صفوف الفريق بعد الخروج خالى الوفاض من الموسم الحالى عقب خروج النادى الملكى من بطولة أوروبا بالإضافة الى الفارق الكبير مع برشلونة متصدر الدورى الاسبانى، وذلك بالتزامن مع عودة زين الدين زيدان لقيادة الفريق الملكى مجددًا.