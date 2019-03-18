شكرا لقرائتكم طارق السيد: الزمالك لعب مباراة تجارية أمام نصر حسين داي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لعب مباراة تجارية جدًا أمام نصر حسين داي أمس في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.
قال السيد في تصريحات تلفزيونية، إن الزمالك أدار المباراة كما يريد، ولعب بتكتيك واضح من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، ونجح فيه اللاعبون.
وتابع أن الزمالك دفاع جيدًا وهدد مرمى نصر حسين داي أكثر من مرة عكس بطل الجزائر الذي لم يصل لمرمى الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن الزمالك لديه 6 لاعبين اصحاب صفة دولية لوجودهم في كأس العالم 2018 في روسيا وهم: المغربي خالد بوطيب، والتونسيان فرجاني ساسي وحمدي النقاز، وكذلك محمود كهربا مع منتخب مصر، ومحمود حمدي الونش الذي كان ضمن القائمة رغم عدم مشاركته.
ولفت إلى أن حصول الزمالك على 7 نقاط من آخر 3 مباريات في دور المجموعات بالكونفيدرالية عودة قوية جدًا للفريق، مشيرًا إلى أن هدف أوباما في مرمى بيترو أتليتكو بملعب برج العرب أحيا آمال الفريق الأبيض.
ويرى طارق السيد ، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب كبير، لكن ما يحدث معه في القلعة البيضاء مؤخرًا عبارة عن "قرصة ودن".
وقال السيد ف: لا خلاف على مستوى كهربا، فهو لاعب كبير ويقدم موسم مميز للغايه، ولكن احيانا يحتاج اللاعب لقرصة ودن، وهذا ما يحدث معه الان بمشاركة حميد احداد في المباريات الاخيرة وتألقه.
وتطرق للحديث عن المدير الفني للابيض جروس قائلا : "ميزة المدرب انه عندما يعتمد على لاعب ضمن التشكيل الاساسي للفريق من الصعب ان يجلس مرة اخرى على الدكة".
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