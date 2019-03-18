شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين اجيرى والسولية لتحديد صلاحيات القائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد خافير اجيري المدير الفني لمنتخب مصر جلسة خاصة مع عمرو السولية بصفته كابتن المنتخب في المعسكر الحالي من أجل التأكيد على أهمية دوره في مباراة النيجر المقرر لها 23 مارس الجاري فى الجولة السادسة للتصفيات الأفريقية، بإعتباره قائد للفراعنة داخل الملعب خاصة وأن المباراة تشهد غياب عدد كبير من العناصر الأساسية لإراحتهم بعد الصعود لأمم أفريقيا المقبلة، ويسعي الفراعنة للفوز في اللقاء لتصدر المجموعة العاشرة بالتصفيات.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي النيجر في الجولة الاخيرة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكان 2019 والمحدد لها يوم السبت المقبل والمباراة الودية امام نيجيريا يوم 26 مارس الجاري بمدينة اسابا.

ويرتدي السولية شارة الكابتن أمام النيجر نظرا لأنه الأقدم داخل المعسكر بجانب غياب محمد الننى أمام النيجر للايقاف والحصول على إنذارين، وتواجده فى المعسكر للمشاركة فى المباراة الودية أمام نيجيريا.