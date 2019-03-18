شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية من العقبي للاعبى دمنهور استعدادا للحمام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص هاني العقبي المدير الفنى لفريق دمنهور على عقد جلسات نفسية مع لاعبى فريقه لإخراجهم من حالة الحزن التى سيطرت عليهم بعد الهزيمة الأخيرة أمام طنطا ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني، والتى أدت لتراجع الفريق الدمنهوري من المركز الثاني إلي المركز الثالث بترتيب جدول المجموعة الثالثة .
وطلب العقبي من لاعبيه غلق صفحة مباراة طنطا والتركيز فقط فيما هو قادم من أجل الوصول إلي قمة المجموعة وذلك يحتاج إلى مزيد من الجهد والإصرار للوصول إليه.
أكد العقبي للاعبيه أنهم ذاقوا مرارة الاستهانة بالخصم ، مضيفاً أن المباريات القادمة من المسابقة تعد مباريات كئوس وليس هناك فريق قوى وأخر ضعيف والعبرة بالأداء الرجولى فى الملعب طوال الـ90 دقيقة.
من ناحية أخري يدخل الفريق معسكرا مغلقا مساء الأربعاء استعدادا لمواجهة الحمام ضمن منافسات دوري القسم الثاتي المقرر إقامتها الخميس المقبل بإستاد دمنهور
كانت هذه تفاصيل خبر جلسات نفسية من العقبي للاعبى دمنهور استعدادا للحمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.