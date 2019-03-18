شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لـ"بيراميدز": ليس لدينا أى أكاديميات تحمل اسم النادى أو تقع تحت مظلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر نادى بيراميدز بيانا رسميا، أكد فيه عدم وجود أكاديميات خاصة لكرة القدم تحمل اسمه، أو تقع تحت مظلته فى جميع أنحاء الجمهورية.

وقال نادى بيراميدز:"يؤكد نادى بيراميدز عدم وجود أى أكاديميات خاصة لكرة القدم تحمل اسمه أو تقع تحت مظلته فى جميع أنحاء الجمهورية".

وأضاف:"ويوضح النادى أن صفحته الرسمية هى المنبر الوحيد الذى سيعلن من خلاله عن أى أكاديميات يتم فتحها فى المستقبل".

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بيان بيراميدز

وتابع:"ويؤكد النادى أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يستخدم اسم النادى دون إبرام الاتفاقات والإجراءات اللازمة مع إدارة النادى للحفاظ على حقوقه".