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بيان لـ"بيراميدز": ليس لدينا أى أكاديميات تحمل اسم النادى أو تقع تحت مظلته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر نادى بيراميدز بيانا رسميا، أكد فيه عدم وجود أكاديميات خاصة لكرة القدم تحمل اسمه، أو تقع تحت مظلته فى جميع أنحاء الجمهورية.

وقال نادى بيراميدز:"يؤكد نادى بيراميدز عدم وجود أى أكاديميات خاصة لكرة القدم تحمل اسمه أو تقع تحت مظلته فى جميع أنحاء الجمهورية".

وأضاف:"ويوضح النادى أن صفحته الرسمية هى المنبر الوحيد الذى سيعلن من خلاله عن أى أكاديميات يتم فتحها فى المستقبل".

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بيان بيراميدز

وتابع:"ويؤكد النادى أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يستخدم اسم النادى دون إبرام الاتفاقات والإجراءات اللازمة مع إدارة النادى للحفاظ على حقوقه".

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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