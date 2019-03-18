شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يفوز على مارسيليا في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا مهما ومستحقا على نظيره أوليمبيك مارسيليا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في كلاسيكو فرنسا الذي أقيم على ملعب «حديقة الأمراء» في الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
رفع فريق باريس سان جيرمان رصيده إلى 78 نقطة في صدارة الترتيب العام ولديه لقاء مؤجل وبفارق 20 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق ليل الوصيف، في حين تجمد رصيد مارسيليا عند النقطة 47 في المركز الرابع في الترتيب.
واستطاع باريس سان جيرمان أن يسجل هدف التقدم عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 45+1، من هجمة مرتدة إنطلق فيها دي ماريا الذي راوغ المدافع ومرر كرة إلى مبابي الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.
ومع بداية الشوط الثاني سجل فريق مارسيليا هدف التعادل عن طريق فالير جيرمان في الدقيقة 46 بعد كرة وصلت إلى لوكاس أوكامبوس داخل منطقة الجزاء قبل أن يمررها إلى جيرمان الذي سدد الكرة في الشباك.
وفي الدقيقة 55 سجل فريق باريس سان جيرمان هدف ثان عن طريق أنخيل دي ماريا بعد تمريرة وصلت اليه داخل منطقة الجزاء قبل أن يستلم الكرة ويسددها في الشباك ليتقدم الفريق الباريسي مجددا في اللقاء.
ولعب فريق مارسيليا بعشرة لاعبين بعد طرد حارسه ستيف مانداندا في الدقيقة 62 ثم سجل أنخيل دي ماريا هدف ثالث في الدقيقة 66 بعد ضربة حرة مباشرة نفذها النجم الأرجنتيني ببراعة في الشباك.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان انبرى لها كيليان مبابي لكن الحارس تصدى لها في الدقيقة 90+3.
يذكر أن باريس سان جيرمان أصبح على بعد 7 نقاط فقط من حسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم رسميا للمرة الثامنة في تاريخه.
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