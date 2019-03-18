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بي إس جي يقسو على مرسيليا بثلاثية في كلاسيكو فرنسا

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الوكالات)

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزاً مهماً ومستحقاً على حساب نظيره فريق مارسيليا في كلاسيكو فرنسا في اللقاء الذي أقيم على ملعب (حديقة الأمراء) بنتيجة 3/1 في الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي.

ورفع فريق باريس سان جيرمان رصيده لـ78 نقطة في صدارة الترتيب العام. واستطاع باريس أن يسجل هدف التقدم عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 45+1.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، سجل فريق مارسيليا هدف التعادل عن طريق فالير جيرمان في الدقيقة 46، وفي الدقيقة 55، سجل فريق باريس سان جيرمان هدفا ثانيا عن طريق أنخيل دي ماريا، قبل أن يلعب مارسيليا بعشرة لاعبين بعد طرد حارسه ستيف مانداندا في الدقيقة 62، ثم سجل دي ماريا هدفا ثالثا في الدقيقة 66 بعد ضربة حرة مباشرة نفذها النجم الأرجنتيني ببراعة في الشباك، واحتسب الحكم في الدقيقة 90+3 ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان انبرى لها كيليان مبابي لكن الحارس تصدى لها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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