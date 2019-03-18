شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف مثيرة في ديربي ميلانو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (وكالات)

تسيد إنتر ميلان ديربي مدينة ميلانو بتحقيقه الفوز على جاره ميلان، وفي عقر داره (سان سيرو)، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث تقدم إنتر ميلان بهدفين في بداية كل شوط، وافتتح ماتياس فيسينيو التسجيل في الدقيقة الثالثة، قبل إضافة الهدف الثاني عبر ستيفان دي فري في الدقيقة 50.

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وكان النيراتزوري الأفضل خلال مجريات الشوط الأول، وبداية الشوط الثاني، لكن ميلان تحسن بعد ذلك، ليقلص النتيجة عبر تيمو باكايوكو في الدقيقة 57.

وأثناء محاولة الروسونيري للعودة بالنتيجة حصل الإنتر على ركلة جزاء، ترجمها لوتارو مارتينيز لهدف في الدقيقة 67، قبل أن يقلص ماتيو موساكيو النتيجة في الدقيقة 71.

وحاول ميلان بعد ذلك خطف التعادل، لكنه فشل في ذلك، ليهدي جاره وغريمه التقليدي المركز الثالث، وينزل بنفسه نحو المركز الرابع.