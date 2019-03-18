شكرا لقرائتكم صلاح عاشور : الزمالك سيتوج بطلا للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صلاح عاشور لاعب فريق مصر المقاصة إنه سعيد بتجربته السابقة التى قضاها فى نادى الزمالك رغم قصر مدتها مؤكدا أنه لو عاد به الزمن سيختار الانضمام للقلعة البيضاء.

أضاف عاشور خلال حواره لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير أن كان يتمنى حصد البطولات والألقاب مع الزمالك ولكن لم يحالفه الحظ والتوفيق فى ذلك".

وتوقع عاشور أن يتوج الزمالك بطلا للدورى هذا الموسم رغم صعوبة المنافسة مع النادى الأهلى الذى عاد إلى انتصاراته ونتائجه الطبيعية " موضحا أن مواجهة القمة بين الفريقين فى نهاية مارس الحالى ستحدد بطل المسابقة".

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تابع لاعب المقاصة إن الاستقرار الفنى ساهم كثيرا فى تصدر الزمالك لجدول ترتيب الدورى المصرى حتى ألان فضلا عن وجود السويسري كريستيان جروس على رأس القيادة الفنية والذى يتمتع بخبرة كبيرة.

وتحدث عاشور عن طموحه مع فريقه قائلا :" أتمنى ان ننهى الدورى فى المركز الرابع" مشيدا بطلعت يوسف المدير الفنى للفريق الفيومى مؤكدا انه مدرب جاد فى عمله وكل اللاعبين تستفيد من خبراته.

واختتم اللاعب :" اعتز بكل الأندية التى لعبت لها خلال مسيرتى ".