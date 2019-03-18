شكرا لقرائتكم الشيشينى يكشف تفاصيل مكافآت نجوم الزمالك لفريق الشباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سامى الشيشينى نجم نادى الزمالك السابق، عن تفاصيل المكافآت المالية التى حصل عليها فريق الشباب بعد اكتساح غريمه التقليدى النادى الأهلى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى اقيمت بينهما بملعب حلمى زامورا قبل أسبوع.

قال الشيشينى ان فرجانى ساسى لاعب الأبيض قام بمنحه ظرف بقيمة 13 ألف جنيه لكل اللاعبين الشباب عدا نجوم الفريق الأول الذين شاركوا فى المباراة بواقع ألف جنيه لكل لاعب، بالاضافة الى حصول اللاعبين على نفس المبلغ من محمود علاء مدافع الفريق وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق.

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وأوضح الشيشينى خلال استضافته ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور ان المستشار مرتضى منصور كافئ اللاعبين بألفى جنيه لكل لاعب ليصل اجمالى المكافآت لكل لاعب بواقع 5 الآف جنيه.

وشدد الشيشينى على أن تواجد حالة الحب ساهم بشكل كبير فى مضاعفة مكافآت اللاعبين قائلًا ان فرجانى ساسى واحدا من النجوم البارزين الذين سيظلون فى تاريخ الكرة المصرية مذكورين بعلامات مضيئة لأنه أحب الزمالك وجماهيره.